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رياضة

برشلونة يعلن "استعارة" جواو كانسيلو حتى 2024

Lebanon 24
02-09-2023 | 08:00
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أعلن نادي برشلونة توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن استعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.
وذكر برشلونة، في بيان مساء يوم الجمعة، أن كانسيلو انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 30 حزيران 2024.
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وأضاف البيان أنه لا يوجد خيار الشراء في صفقة كانسيلو.
من جانبه، قال كانسيلو في فيديو نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "أنا متحمس جدا لوجودي هنا، العديد من اللاعبين الذين يمثلون قدوتي، قد لعبوا هنا، وكان ذلك أحد أحلامي".
واختتم: "أنا متأكد من أنه سيكون موسما رائعا للغاية وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

يذكر أن كانسيلو بدأ مسيرته مع بنفيكا البرتغالي ثم لعب مع فالنسيا وقضى موسما مع إنتر ميلان وآخر في يوفنتوس. (سبوتنيك) 
المصدر: سبوتنيك
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