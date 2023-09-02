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رياضة

بطولة إسبانيا.. انتقال المغربي الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس

Lebanon 24
02-09-2023 | 11:00
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انتقل الجناح المغربي الدولي الشاب، عبد الصمد الزلزولي، من برشلونة الإسباني إلى منافسه المحلي ريال بيتيس، مقابل 7.5 ملايين يورو (8.1 مليون دولار)، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، ليل الجمعة - السبت.
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وكتب بطل إسبانيا في موقعه الرسمي "توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقابل 7.5 ملايين يورو. يحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50% من أي بيع مستقبلي".


وانتقل الزلزولي (21 عاما) من أليكانتي إلى برشلونة في موسم 2021-2022، وأعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهما في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان الزلزولي لاعبا بديلا في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022. (الحرة) 
المصدر: الحرة
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