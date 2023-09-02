تعرفوا على أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي





فيما يلي ترتيب لأكبر 20 صفقة انتقال لموسم 2023، بحسب المبلغ المالي للصفقة والمتغيرات التي يمكن أن يتضمنها العقد.

Advertisement

1- مويسيس كايسيدو

أصبحت صفقة انتقال الإكوادوري مويسيس كايسيدو لصفوف تشيلسي قادما من برايتون مقابل نحو 125 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون دولار كمتغيرات، على رأس قائمة أغلى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023. كانت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، للاعبي كرة القدم، مليئة بالمفاجآت، حيث شهدت انتقال لاعبين متميزين إلى الدوري السعودي، وأحصت صفقات قياسية، من حيث المبالغ المالية، التي لم تسجل من قبل.فيما يلي ترتيب لأكبر 20 صفقة انتقال لموسم 2023، بحسب المبلغ المالي للصفقة والمتغيرات التي يمكن أن يتضمنها العقد.1- مويسيس كايسيدوأصبحت صفقة انتقال الإكوادوري مويسيس كايسيدو لصفوف تشيلسي قادما من برايتون مقابل نحو 125 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون دولار كمتغيرات، على رأس قائمة أغلى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

2- ديكلان رايس

بعد توقيعه عقدا مع أرسنال هذا الصيف، بقيمة 125 مليون دولار، ونحو 8 ملايين دولار كمتغيرات، أضحى لاعب خط الوسط الإنكليزي، ديكلان رايس، الذي كان يلعب لويست هام، وصيف قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين في 2023.

3- جود بيلينغهام

بصفقة انتقال قدرها نحو 110 مليون دولار بالإضافة إلى 31 مليون دولار كمتغيرات على العقد، يحتل بيلينغهام صاحب العشرين سنة فقط، المركز الثالث بين العشرين صفقة الأغلى في الموسم الجاري.

وانتقل بيلينغهام من نادي بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.



4- هاري كين

انتقل كين من توتنهام الإنكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بصفقة قدرها نحو 108 مليون دولار ومتغيرات مرتطبة بالعقد قدرت بحوالي 17 مليون دولار.

5- نيمار

تعد صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي الهلال السعودي هي الأخرى من بين أغلى الصفقات، حيث تمت بنحو 108 مليون دولار.



وغادر الدولي البرازيلي نيمار النادي الباريسي، هذا الصيف، إلى الدوري السعودي، حيث سيكسب أكثر من 160 مليون دولار سنويا.

6- جوسكو غفارديول

انتقل الكرواتي جوسكو غفارديول، قلب الدفاع المتميز من ناديه ليبزيغ، إلى مانشستر سيتي بصفقة قدرها حوالي 96 مليون دولار.

7- كاي هافيرتز

هافيرتز لاعب آخر انتقل من تشيلسي إلى أرسنال، بصفقة قدرت بنحو 81 مليون دولار.

8- راندال كولو مواني

انتقل مواني من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بصفقة قيمتها حوالي 80 مليون دولار ونحو 15 مليون كمتغيرات.

9- راسموس هولوند

انتقل هولوند من أتالانتا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بصفقة قدرها نحو 80 مليون دولار بالإضافة إلى نحو 10 ملايين دولار، متغيرات.

وكان مانشستر يونايتد بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم هذا الصيف، وبينما كان معظم أنصاره يفضلون هاري كين، إلا أن النادي استقر على لاعب يبلغ من العمر 19 عاما "كبديل أرخص نسبيا" وفق موقع "فوتبول 365".



10- دومينيك سوبوسلاي

انتقل اللاعب المجري، خط الوسط الهجومي، دومينيك سوبوسلاي، من نادي ليبزيغ إلى ليفربول الإنكليزي بصفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون دولار.