سان جرمان يتعاقد مع مواني مقابل 102 مليون دولار

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توصّل نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا، إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني لخمس سنوات بصفقة "قياسية" للنادي الألماني بلغت 102.5 مليون دولار.وكان كولو مواني، البالغ من العمر 24 عاماً، المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيّب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة بالانتقال إلى النادي الفرنسي.وفيما تعثرت المفاوضات بين الناديين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات، رفع الطرف الباريسي عرضه إلى 102.5 مليون دولار، فكتب فرانكفورت على موقعه الرسمي "رسوم انتقال قياسية قدرها 95 مليون يورو (102 مليون دولار). اتخذ القرار بإجماع مجلس الادارة والمجلس الاشرافي للنادي".وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه "كنا نودّ بقاء راندال معنا لفترة أطول، لكن تطوّرات الساعات الأخيرة والمعايير الاقتصادية المرتبطة بها والتي تعني صفقة قياسية لأينتراخت كانت حاسمة".وكان اللاعب الدولي قال في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سرا أن باريس سان جرمان قدم لي عرضا قياسيا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".