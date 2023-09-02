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رياضة

بنزيمة بعد الخسارة من الهلال: سنعود أقوى

Lebanon 24
02-09-2023 | 14:06
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وعد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة جماهير الفريق بـ"تقديم أداء أفضل في المرة المقبلة" وذلك عقب الخسارة برباعية أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي.
وقال بنزيمة عبر حسابه على منصة "إكس": سنكون أفضل في المرة المقبلة، شكرًا لكم على دعمكم. سنعود أقوى.
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وحسم الهلال الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه الاتحاد حامل اللقب عندما قلب عليه الطاولة بفوز مثير 4-3، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم ليزيحه عن الصدارة يوم الجمعة في جدة في افتتاح المرحلة الخامسة.

ويدين الهلال بفوزه إلى مهاجمه الجديد العملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من فولهام الإنجليزي والذي سجل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 20 و60 و65 من ركلة جزاء، رافعا رصيده إلى 4 أهداف مع بطل الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71 إثر تمريرة من الصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش (71) رافعا رصيده إلى 4 أهداف أيضا.
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