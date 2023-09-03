شعرت بأنها مثل "الموتى الأحياء".. أنس جابر تتأهل للدور الرابع بأميركا المفتوحة

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تفوقت أنس جابر على التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 و7-6 و6-3، لتحافظ اللاعبة التونسية على آمالها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس ببلوغ الدور الرابع رغم كثرة الأخطاء، الليلة الماضية.وقالت أنس جابر المصنفة الخامسة إنها شعرت بأنها مثل "الموتى الأحياء" بسبب المرض، لكنها تعافت لتهزم بوزكوفا وسددت 56 ضربة ناجحة في استاد آرثر آش.وستواجه في دور الـ16 الصينية تشينغ قينوين، التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.وقالت وصيفة بطلة العام الماضي: "كانت مباراة صعبة جدا علينا، لم ترغب في التوقف وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة".وردت اللاعبة التونسية كسر الإرسال بضربة خلفية جميلة في الشوط التاسع، لكنها سمحت لبوزكوفا بالكسر مجددا بخطأ مزدوج في نقطة حسم المجموعة.وخضعت بوزكوفا للعلاج خارج الملعب بعد الشوط السابع بالمجموعة الثانية وبدا أنها تعاني من إصابة بالساق، لكنها واصلت القتال وكانت تعرج أثناء المشي بالملعب ورغم ذلك كسرت الإرسال في الشوط العاشر.ووجدت أنس بارقة أمل في الشوط الفاصل واستغلت ضرباتها الأمامية الناجحة في طريقها للمجموعة الثالثة.وكسرت إرسالا محوريا في الشوط السادس، حين ارتكبت بوزكوفا خطأ مزدوجا وحسمت اللقاء بعد نحو ثلاث ساعات حين سددت اللاعبة التشيكية في الشبكة.وقالت وصيفة بطلة ويمبلدون إنها عانت لالتقاط أنفاسها في بداية المباراة، لكنها ممتنة لمواصلة اللعب بعد إصابة بالقدم في سينسناتي.وأضافت لشبكة (ئي.إس.بي.إن): "كل مباراة تشكل مكافأة إضافية لي الآن، اكتشف جزءا جديدا من نفسي".وتتوقع أنس تحديا كبيرا أمام تشينغ، قائلة "تتمتع بضربات أمامية قوية وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد".