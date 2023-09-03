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رياضة

نجم عالميّ جديد يقترب أكثر من الاتحاد السعودي...

Lebanon 24
03-09-2023 | 02:00
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ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني سيرجيو راموس اقترب أكثر من أي وقت مضى من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي من خلال انضمامه  إلى فريق الاتحاد السعودي.

وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، على حسابه في "إكس": "الاتحاد قدم عرضاً بعقد لمدة موسمين".
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وأشار إلى أن النادي السعودي "ينتظر قرار راموس النهائي، بسبب وجود تواصل بينه وبين أندية تركية".

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يخضع اللاعب الإسباني، خلال الساعات القادمة، لفحص طبي قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وتعاقد الاتحاد مع العديد من النجوم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم كريم بنزيمة وفابينيو ونغولو كانتي وجوتا. كما أعلن يوم أمس التعاقد مع اللاعب عبد الله المعيوف.
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