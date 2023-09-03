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رياضة

كلوب "ممتعض" من موعد إغلاق سوق الانتقالات السعودي

Lebanon 24
03-09-2023 | 03:00
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انتشرت تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب، "المستاءة"، من سوق الانتقالات السعودي، وموعد إغلاقه، التي تختلف عن موعد إغلاق سوق انتقالات أغلب دول أوروبا.

وقال كلوب: "موعد إغلاق سوق انتقالات السعودية بعد 20 يوما من موعد الإغلاق الأوروبي أمر ليس جيد".
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وأضاف: "السلطات الكروية الأوروبية عليها أن تبلغ السعودية بأنهم إن أرادوا التعامل مع أندية أوروبا، فعليهم إغلاق سوق الانتقالات في نفس التوقيت الأوروبي".

وتأتي تصريحات كلوب وسط مخاوف جماهير ليفربول، من استمرار الاتحاد السعودي بالمحاولة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل المحاولة الأولى.

وتختلف المصادر حول موعد إغلاق سوق الانتقالات السعودي، حيث أشارت سكاي سبورتس إلى أنه يصادف يوم 7 أيلول المقبل.

بينما أشار مصدر آخر إلى أنه يصادف يوم 20 أيلول المقبل.

ويستطيع الاتحاد التوقيع مع صلاح، حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات البريطاني.
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