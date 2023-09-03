28
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كلوب "ممتعض" من موعد إغلاق سوق الانتقالات السعودي
Lebanon 24
03-09-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب، "المستاءة"، من سوق الانتقالات السعودي، وموعد إغلاقه، التي تختلف عن موعد إغلاق سوق انتقالات أغلب دول أوروبا.
وقال كلوب: "موعد إغلاق سوق انتقالات السعودية بعد 20 يوما من موعد الإغلاق الأوروبي أمر ليس جيد".
Advertisement
وأضاف: "السلطات الكروية الأوروبية عليها أن تبلغ السعودية بأنهم إن أرادوا التعامل مع أندية أوروبا، فعليهم إغلاق سوق الانتقالات في نفس التوقيت الأوروبي".
وتأتي تصريحات كلوب وسط مخاوف جماهير ليفربول، من استمرار الاتحاد السعودي بالمحاولة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل المحاولة الأولى.
وتختلف المصادر حول موعد إغلاق سوق الانتقالات السعودي، حيث أشارت سكاي سبورتس إلى أنه يصادف يوم 7 أيلول المقبل.
بينما أشار مصدر آخر إلى أنه يصادف يوم 20 أيلول المقبل.
ويستطيع الاتحاد التوقيع مع صلاح، حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات البريطاني.
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
04:38 | 2023-09-02
02/09/2023 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
04:06 | 2023-09-02
02/09/2023 04:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-09-02
02/09/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
07:15 | 2023-09-02
02/09/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
08:45 | 2023-09-02
02/09/2023 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2023-09-03
نجم عالميّ جديد يقترب أكثر من الاتحاد السعودي...
00:14 | 2023-09-03
شعرت بأنها مثل "الموتى الأحياء".. أنس جابر تتأهل للدور الرابع بأميركا المفتوحة
23:00 | 2023-09-02
بهدف قاتل.. بلينغهام ينقذ الريال من فخ خيتافي
16:00 | 2023-09-02
هاتريك هالاند يعيد السيتي إلى الصدارة
14:06 | 2023-09-02
بنزيمة بعد الخسارة من الهلال: سنعود أقوى
13:00 | 2023-09-02
تعرفوا على أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
03/09/2023 10:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
03/09/2023 10:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
03/09/2023 10:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24