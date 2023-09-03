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رياضة
رونالدو يسجل هدفه الـ850 ويتصدّر!
Lebanon 24
03-09-2023
|
04:28
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واصل النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي، عندما تغلب، مساء السبت، على مضيفه الحزم 5-1.
وكان "الدون" من بين مسجلي الأهداف الخمسة، حيث سجل هدفا في الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني، وهذا هو الهدف الـ850 في مسيرة النجم البرتغالي.
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وانفرد رونالدو بصدارة لائحة هدافي الدوري السعودي، برصيد ستة أهداف، وبفارق هدف واحد أمام السنغالي ساديو ماني ومهاجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمدالله.
وعقب المباراة، قال رونالدو على حسابه الرسمي في إنستغرام: "أداء جيد آخر! نحن نواصل التحسن. 850 هدفا في المسيرة وما يزال العدد يرتفع".
كما علّق النصر على أداء لاعبه البرتغالي، بالقول على حسابه الرسمي في "إكس": "6 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال شهر واحد فقط".
وبعد أن خسر النصر أول مباراتين له في الدوري هذا الموسم، أصبح وصيف بطل الموسم الماضي، الذي سجل 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات، يتأخر الآن بأربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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