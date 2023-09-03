هل يفرض الاتحاد الإسباني عقوبة على ليفاندوفسكي؟



Advertisement

وأضاف: "في بعض المواقف يسمحون لك بأشياء كثيرة جدا في الدفاع.. إذا ارتكبت خطأ.. فجأة هناك تفسير مختلف وبطاقة صفراء، حتى لا تكون هناك مشاكل. هذا ليس طبيعيا. الدوري لا يريد تعزيز اللعب للهجوم". وقال ليفا في تصريحات لصحيفة بولندية: "الدوري الإسباني ليس جذابا بما فيه الكفاية في دعم الهجوم. الحكام يقتلون الدوري".وأضاف: "في بعض المواقف يسمحون لك بأشياء كثيرة جدا في الدفاع.. إذا ارتكبت خطأ.. فجأة هناك تفسير مختلف وبطاقة صفراء، حتى لا تكون هناك مشاكل. هذا ليس طبيعيا. الدوري لا يريد تعزيز اللعب للهجوم".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ليفا تشتكي من أداء التحكيم، لكنها ليست مسيئة بما يكفي لتحريك شكوى أولية من قسم النزاهة في الاتحاد الإسباني إلى لجنة المسابقات.



وأشارت إلى أن مفتاح أي شكوى يعتمد على المادة 106 من القانون التأديبي المتعلق ب"التصريحات من خلال أي وسيلة عن أعضاء التحكيم".



ويشير القانون إلى إمكانية فرض عقوبة الإيقاف على الشخص المدان تتراوح بين 4 و12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 601 و3005 يوروهات.



وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن ليفا يتحدث بشكل عام ولا يمكن اعتبار تعبير "إنهم يقتلون الدوري"، كإهانة. (كووورة)

أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الجدل بتصريحاته عن الدوري الإسباني، التي أدلى بها أمس السبت، ووصفها البعض ب"المسيئة لليجا".