وكيلة هالاند تفتح الباب لريال مدريد.. والسيتي يرد بعرض خيالي

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يثير مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعض الجدل في الصيف المقبل، ويعود الأمر إلى أن بعض التقارير البريطانية ذكرت أن اللاعب لديه شرط جزائي يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024.وحول هذا الأمر، صرحت رافاييلا بيمنتا، وكيلة هالاند لبرنامج "الشيرنجيتو"، قائلة: "لطالما كان لغز هذه القصة جميلًا، لأنه لا أحد يعرف أين هو.. مثل صندوق الكنز".