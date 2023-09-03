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رياضة

وكيلة هالاند تفتح الباب لريال مدريد.. والسيتي يرد بعرض خيالي

Lebanon 24
03-09-2023 | 11:00
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يثير مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعض الجدل في الصيف المقبل، ويعود الأمر إلى أن بعض التقارير البريطانية ذكرت أن اللاعب لديه شرط جزائي يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024.
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وحول هذا الأمر، صرحت رافاييلا بيمنتا، وكيلة هالاند لبرنامج "الشيرنجيتو"، قائلة: "لطالما كان لغز هذه القصة جميلًا، لأنه لا أحد يعرف أين هو.. مثل صندوق الكنز".
 
وأضافت: "الباب المفتوح يمكن أن يعني الكثير من الأشياء.. يمكن للاعبينا أن يشعروا بأنهم يملكون مصيرهم في أيديهم".

وختمت: "في الوقت الحالي لا يزال هالاند لاعبًا في مانشستر سيتي ويواصل القيام بالشيء الذي جعله أكثر المهاجمين رعبا على هذا الكوكب، وهو تسجيل هدف تلو الآخر".
 
ووفقا لموقع "غول" العالمي، فإن إدارة مانشستر سيتي تدرس تقديم عرض براتب أسبوعي يبلغ 600 ألف إسترليني على هالاند، من أجل حمايته من العروض السعودية ورغبة ريال مدريد، عن طريق ربطه بعقد جديد. (كووورة) 
 
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