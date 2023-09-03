Advertisement

رياضة

لأوّل مرّة.. اللبنانية ستيفاني حبيقة تسابق في "iame ladies cup" العالمية وتتألّق

Lebanon 24
03-09-2023 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1103740-638293658807700806.jpeg
Doc-P-1103740-638293658807700806.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما حازت على مراكز متقدّمة في بطولات لبنان والامارات لسباقات الكارتينغ، شاركت اللبنانية ستيفاني حبيقة في بطولة العالم للكارتينغ iame ladies cup، الخاصة بسباق السيدات التي اقيمت في فرنسا، وذلك بناء على دعوة خاصة من احد اهم منظمي السباقات في بريطانيا، بعد ان لاحظ مهارتها وسرعتها القيادية، لتكون ستيفاني الرياضية الأولى والوحيدة التي تمثّل لبنان في هذه المسابقة العالمية.
Advertisement
 
 
وقد حلّت المتألقة ستيفاني في المركز التاسع من أصل 24 متسابقة من جنسيات مختلفة.
 
 
 
 

رياضة

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:22 | 2023-09-03
11:00 | 2023-09-03
08:00 | 2023-09-03
04:28 | 2023-09-03
03:00 | 2023-09-03
02:00 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24