لأوّل مرّة.. اللبنانية ستيفاني حبيقة تسابق في "iame ladies cup" العالمية وتتألّق

بعدما حازت على مراكز متقدّمة في بطولات لبنان والامارات لسباقات الكارتينغ، شاركت اللبنانية ستيفاني حبيقة في بطولة العالم للكارتينغ iame ladies cup، الخاصة بسباق السيدات التي اقيمت في فرنسا، وذلك بناء على دعوة خاصة من احد اهم منظمي السباقات في بريطانيا، بعد ان لاحظ مهارتها وسرعتها القيادية، لتكون ستيفاني الرياضية الأولى والوحيدة التي تمثّل لبنان في هذه المسابقة العالمية.

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وقد حلّت المتألقة ستيفاني في المركز التاسع من أصل 24 متسابقة من جنسيات مختلفة.