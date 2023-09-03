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رياضة

نجم "ليفربول" يكشف قرار محمد صلاح النهائي بشأن عرض "الاتحاد"

Lebanon 24
03-09-2023 | 13:22
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كان المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط "ليفربولط واحداّ من بين نجوم "الريدز" خلال الفوز على "أستون فيلا" بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" عصر اليوم الأحد لحساب الجولة الرابعة من منافسات موسم 2023-2024 في الدوري الإنكليزي.
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وقد أعطى سوبوسلاي إشارة واضحة إلى استمرار زميله المصري محمد صلاح مع "ليفربول" خلال الموسم الحالي بعد الحديث في الصحف عن انتقاله الى "الإتحاد" السعودي، حيث قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة: "أنت تعلم أن هذه هي كرة القدم، الجميع يتحدثون، لكن نحن سعداء جدًا ببقائه".

وأضاف: "نحن بالطبع نتحدث مع بعضنا البعض، وهو يريد البقاء، يريد أن يكون هنا وأن يكون معنا، نحن سعداء حقًا، لأننا نحتاج إلى أشخاص مثله في الفريق".

صلاح سجل هدف ليفربول الثالث في فوز "الريدز" على "أستون فيلا"، بعدما افتتح سوبوسلاي التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية، وأضاف ماتي كاش مدافع أستون فيلا هدفًا بالخطأ في مرماه.


ويأمل جماهير "الريدز" في استمرار "الملك المصري" لمساعدة الفريق للحصول مرة أخرى على الألقاب خلال موسم 2023-2024. (جول)
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