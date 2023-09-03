شاهد بالفيديو رد فعل رونالدو لحظة سجود ساديو ماني بعد هدفه في مرمى الحزم!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال مباراة نادي النصر وضيفه الحزم.

وأظهر الفيديو رد فعل رونالدو لحظة سجود زميله ساديو ماني على أرض الملعب بعد هدفه في مرمى الحزم. وأثار المقطع تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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لقطة لم ينتبه لها البعض .. نظرات الأسطورة كريستيانو رونالدو للاعب «ساديو ماني» لحظة سجوده 💛💛



pic.twitter.com/Xbc8NIAkVN — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) September 2, 2023 Advertisement

واختتم ساديو ماني خماسية نادي النصر أمام الحزم في المباراة (5-1) التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.بينما سجل النجم كريستيانو رونالدو هدف "العالمي" الرابع في مرمى مضيفه الحزم، ليرفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 6 أهداف في الموسم الحالي للدوري السعودي، وينفرد بصدارة الهدافين، مبتعدا بفارق هدف واحد عن كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة.ووصل النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) إلى هدف رقم 850 خلال مسيرته الاحترافية حتى الأن، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم. (روسيا اليوم)