"أرسنال" يهزم "مانشستر يونايتد" بسيناريو قاتل

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أحرز ديكلان رايس المنضم في صفقة قياسية للنادي، وغابرييل جيسوس هدفين في الوقت بدل الضائع، ليفوز "أرسنال" 3-1 على "مانشستر يونايتد" في مباراة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1 بعد إلغاء هدف ليونايتد بسبب التسلل، وإلغاء ركلة جزاء لأرسنال، لكن رايس أطلق تسديدة قوية غيرت اتجاهها من مدى قريب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف جيسوس الهدف الثالث في الثواني الأخيرة ليضمن انتصار أصحاب الأرض.