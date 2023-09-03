نيمار: عشت مع ميسي جحيماً في "باريس سان جيرمان"

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كشف البرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال السعودي أنه وصديقه ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأميركي، عاشا فترات عصيبة في الموسم الماضي بقميص باريس سان جيرمان.وصرح نيمار في مقابلة مع شبكة "جلوبو" البرازيلية: "كنت سعيدا جدا بما عاشه ميسي في الموسم الماضي، لكني حزنت من أجله أيضا"، مضيفا: "لقد ذهب ليو إلى الجنة بفوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، وحقق كل شيء في مسيرته، لكنه عاش مع باريس في جحيم".وتابع: "لقد عشت أنا وميسي في هذا الجحيم، وينتابنا غضب شديد؛ لأننا لم نذهب إلى هناك من أجل لا شيء، بل نبذل أقصى جهد دائما، ونسعى لأن نكون أبطالا، ونحاول أن نصنع التاريخ، وللأسف لم ننجح".وقال: "لقد غادر ميسي باريس بطريقة لا يستحقها ولا تليق بمكانته. أي شخص يعرفه يعلم تماما أنه ملتزم في التدريبات ويقاتل في المباريات، ويغضب عند الخسارة، لكن تم اتهامه بشكل غير عادل في رأيي، إلا أنني في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم".وأكمل: "كما قلت، كرة القدم كانت عادلة هذه المرة، منذ خروج منتخب البرازيل، تمنيت أن يفوز ميسي بكأس العالم". (جول)