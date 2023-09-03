مشاجرة "درامية" مع مشجع... أثناء مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد (فيديو)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في "اعتداء مزعوم"، بعد انخراط نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين ميكا ريتشاردز وروي كين في مشاجرة مع مشجع، أثناء مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، الأحد.

ورصد مقطع فيديو قصير منتشر على منصات التواصل، ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق يتحدث إلى رجل بحدة بينما يمسك قميصه بيديه، وإلى جانبه كين أسطورة مانشستر يونايتد السابق.





Micah Richards and Roy Keane getting into a scrap?! 😂



pic.twitter.com/Zt6LD9tPRC — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 3, 2023 Advertisement



وكان ريتشاردز وكين مع ثيو والكوت لاعب أرسنال السابق، يحللون اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية. وأشارت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إلى أن "المشجع اعتدى على كين، قبل أن يطرده رجال الأمن خارج الملعب".وكان ريتشاردز وكين مع ثيو والكوت لاعب أرسنال السابق، يحللون اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية.

وقالت تقارير صحفية إن الواقعة حدثت قبيل صافرة نهاية اللقاء المثير، الذي انتهى بفوز درامي لأرسنال على ملعبه بنتيجة 3-1.

وأكد بيان لشرطة لندن فتح تحقيق، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

وجاء في البيان: "تحقق الشرطة في أعقاب اعتداء يزعم أنه وقع في ملعب الإمارات، خلال مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد 3 ايلول".

وقال متحدث باسم "سكاي سبورتس" لصحيفة "ميرور" البريطانية: "نحن نفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من قبل أحد أفراد الجمهور مباشرة، قبل اللقطات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماع".

وتابع: "في اللقطات التي شوهدت، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لنزع فتيل الموقف".