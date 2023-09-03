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رياضة

بـ"اللقب المفضل"... كريم بنزيمة يفاجئ جماهيره

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:43
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فاجأ نجم اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة متابعيه على "إنستغرام"، حيث نشر صورا له في صالة الرياضة مع تعليق "Hokooma" أو "الحكومة".

و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور بنزيمة من العرب إطلاقه على اللاعب الفرنسي، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.
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ويعني منشور بنزيمة الذي أطلقه على "إنستغرام" في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن صاحب الـ35 عاما متابع جيد لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.


لماذا يطلق على بنزيمة "الحكومة"؟
 
يعتقد أن هذه التسمية تعود إلى تعليق مشجع عربي عام 2021.
وقتها قالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية أن بنزيمة صرح أن المدير الفني لريال مدريد آنذاك زين الدين زيدان باق في منصبه.
كانت الصحيفة حينها تلمح إلى "سلطة" بنزيمة داخل أروقة النادي الملكي.
أحد المعلقين العرب على الخبر وصف بنزيمة بـ"الحكومة"، واعتبر أن "زيدان سيبقى لأن الحكومة قالت إنه سيبقى".
انتشر هذا اللقب على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العالم العربي.
 
 
 
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