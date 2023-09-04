Advertisement

رياضة

مدرب مانشستر يونايتد ينتقد مستوى لاعبه سانشو.. والأخير يرد: "أنا كبش فداء"

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:52
A-
A+
Doc-P-1103871-638294112958401634.jpg
Doc-P-1103871-638294112958401634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ جادون سانشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تصريحات مدرب الفريق، إريك تين هاغ، التي أدلى بها في أعقاب مواجهة "الشياطين الحمر" لنادي أرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisement
وتمّ استبعاد سانشو من قائمة نادي مانشستر يونايتد التي واجهت "الغانرز" على أرض ملعب الإمارات.


ونقل موقع "يورو سبورت" تصريحات المدرب تين هاغ، حول أسباب غياب جادون سانشو عن المواجهة، إذ قال: "بسبب أدائه في التدريبات، لم يتم اختياره"، مُضيفاً: "عليك أن تصل إلى مستوى (يليق) بنادي مانشستر يونايتد في كلّ يوم، يمكننا اتخاذ الخيارات في الخط الأمامي، لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".

وكتب سانشو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "من فضلكم لا تصدقوا كلّ ما تقرأوه!، لن أسمح للناس أن يقولوا أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديتُ بشكل جيد للغاية في التدريب هذا الأسبوع".

وتابع: "أعتقد أن هناك أسباباً أخرى لهذا الأمر (استبعاده)، لن أخوض فيها، لقد كنتُ كبش فداء لفترة طويلة، وهذا ليس عادلاً".

وأتمّ لاعب "الشياطين الحمر": "كلّ ما أريد القيام به هو أن ألعب كرة القدم بابتسامة على وجهي وأن أساهم في (نجاح) فريقي، أحترم جميع القرارات الّتي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن للقيام بذلك...سأواصل الكفاح من أجل هذه الشارة مهما حدث".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:43 | 2023-09-03
23:19 | 2023-09-03
23:00 | 2023-09-03
19:30 | 2023-09-03
16:00 | 2023-09-03
14:57 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24