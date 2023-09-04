مدرب مانشستر يونايتد ينتقد مستوى لاعبه سانشو.. والأخير يرد: "أنا كبش فداء"

ردّ جادون سانشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تصريحات مدرب الفريق، إريك تين هاغ، التي أدلى بها في أعقاب مواجهة "الشياطين الحمر" لنادي أرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



Advertisement وتمّ استبعاد سانشو من قائمة نادي مانشستر يونايتد التي واجهت "الغانرز" على أرض ملعب الإمارات.





ونقل موقع "يورو سبورت" تصريحات المدرب تين هاغ، حول أسباب غياب جادون سانشو عن المواجهة، إذ قال: "بسبب أدائه في التدريبات، لم يتم اختياره"، مُضيفاً: "عليك أن تصل إلى مستوى (يليق) بنادي مانشستر يونايتد في كلّ يوم، يمكننا اتخاذ الخيارات في الخط الأمامي، لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة". وتمّ استبعاد سانشو من قائمة نادي مانشستر يونايتد التي واجهت "الغانرز" على أرض ملعب الإمارات.ونقل موقع "يورو سبورت" تصريحات المدرب تين هاغ، حول أسباب غياب جادون سانشو عن المواجهة، إذ قال: "بسبب أدائه في التدريبات، لم يتم اختياره"، مُضيفاً: "عليك أن تصل إلى مستوى (يليق) بنادي مانشستر يونايتد في كلّ يوم، يمكننا اتخاذ الخيارات في الخط الأمامي، لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".



وكتب سانشو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "من فضلكم لا تصدقوا كلّ ما تقرأوه!، لن أسمح للناس أن يقولوا أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديتُ بشكل جيد للغاية في التدريب هذا الأسبوع".



وتابع: "أعتقد أن هناك أسباباً أخرى لهذا الأمر (استبعاده)، لن أخوض فيها، لقد كنتُ كبش فداء لفترة طويلة، وهذا ليس عادلاً".



وأتمّ لاعب "الشياطين الحمر": "كلّ ما أريد القيام به هو أن ألعب كرة القدم بابتسامة على وجهي وأن أساهم في (نجاح) فريقي، أحترم جميع القرارات الّتي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن للقيام بذلك...سأواصل الكفاح من أجل هذه الشارة مهما حدث".