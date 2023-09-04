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رياضة

تحت أنظار الأمير هاري وديكابريو.. ميسي يواصل تألقه ويصنع الحدث مع إنتر ميامي

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:13
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صنع، ليونيل ميسي، هدفين ليساهم في فوز  إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجليس حامل لقب دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، في رقم قياسي للنادي.
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ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني، بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.

وهذا الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأميركي-المكسيكي.

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجليس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري، بجانب نجمي هوليوود، ليوناردو ديكابريو، وأوين ويلسون، والمغنية سيلينا جوميز والممثل الكوميدي، ويل فيريل، أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجليس.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، بينما يحتل لوس أنجليس المركز الثالث في ترتيب الغرب.
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