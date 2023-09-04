Advertisement

رياضة

تشافي: برشلونة يفتقد الجودة

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1104006-638294306079885381.png
Doc-P-1104006-638294306079885381.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه افتقد للجودة في مباراة أوساسونا يوم الأحد التي كسبها بفضل ركلة جزاء متأخرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفوز كان مهمّاً للغاية كونه جاء في ملعب صعب.
Advertisement

وقال تشافي: افتقدنا الجودة والصبر، نحتاج لصنع المزيد من الهجمات، نعم بذلنا جهدا كبيرا لكننا عانينا كثيرا أيضا لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-09-04
03:13 | 2023-09-04
00:52 | 2023-09-04
23:43 | 2023-09-03
23:19 | 2023-09-03
23:00 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24