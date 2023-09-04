تشافي: برشلونة يفتقد الجودة

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اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه افتقد للجودة في مباراة أوساسونا يوم الأحد التي كسبها بفضل ركلة جزاء متأخرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفوز كان مهمّاً للغاية كونه جاء في ملعب صعب.وقال تشافي: افتقدنا الجودة والصبر، نحتاج لصنع المزيد من الهجمات، نعم بذلنا جهدا كبيرا لكننا عانينا كثيرا أيضا لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية. (العربية)