قدّم عرضاً له... عين الإتّحاد السعوديّ على مدافع ريال مدريد

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قالت شبكة "ديفنسا سنترال"، إن اتحاد جدة قدم عرضا لضم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، مقابل 40 مليون يورو.وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الاتحاد عرض على ألابا، راتبا يبلغ 25 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ أعلى بكثير مما يتقاضاه مع النادي الملكي.وأوضحت الشبكة، أن ألابا لا يميل للانتقال للدوري السعودي، ويرغب في مواصلة الدفاع عن ألوان الريال خلال الموسم الحالي، خاصة مع النقص العددي في صفوف الفريق الملكي، في ظل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو. (روسيا اليوم)