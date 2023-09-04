فتح تحقيق عاجل في حادثة الإعتداء على أسطورة "مانشستر يونايتد"

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فتحت شرطة لندن تحقيقا في تعرض روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، ومحلل شبكة سكاي سبورتس، لاعتداء مزعوم في استاد الإمارات بعد فوز أرسنال 3-1 على فريقه السابق، الأحد.وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة.وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في سكاي سبورتس، خلال التصدي لرجل.وقال متحدث باسم سكاي سبورتس لموقع الشبكة على الإنترنت: "نحن نتفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من أحد المشجعين وقع مباشرة قبل اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان في إشارة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين: "في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة".وقال متحدث باسم أرسنال: "تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات". (سكاي نيوز)