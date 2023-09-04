Advertisement

رياضة

فتح تحقيق عاجل في حادثة الإعتداء على أسطورة "مانشستر يونايتد"

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1104050-638294377861790679.jpg
Doc-P-1104050-638294377861790679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت شرطة لندن تحقيقا في تعرض روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، ومحلل شبكة سكاي سبورتس، لاعتداء مزعوم في استاد الإمارات بعد فوز أرسنال 3-1 على فريقه السابق، الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة.
Advertisement

وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في سكاي سبورتس، خلال التصدي لرجل.

وقال متحدث باسم سكاي سبورتس لموقع الشبكة على الإنترنت: "نحن نتفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من أحد المشجعين وقع مباشرة قبل اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان في إشارة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين: "في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة".

وقال متحدث باسم أرسنال: "تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:26 | 2023-09-04
08:59 | 2023-09-04
08:00 | 2023-09-04
06:20 | 2023-09-04
03:13 | 2023-09-04
00:52 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24