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رياضة

الهلال يُعلن تجديد عقد ناصر الدوسري لـ4 سنوات

Lebanon 24
04-09-2023 | 14:00
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أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد لاعبه الدولي ناصر الدوسري لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2027. (روسيا اليوم)
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الهلال

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