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رياضة

راموس: أنا سعيد بالعودة إلى إشبيلية

Lebanon 24
04-09-2023 | 16:00
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أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، عن سعادته بالعودة الى مدينة إشبيلية.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 حزيران الماضي: إنه يوم مميز جداً، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية.
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وأضاف اللاعب البالغ 37 عاماً والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات: أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن. (العربية)
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