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رياضة

بعد غياب 9 أشهر... مولر يعود إلى المنتخب الألمانيّ

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:00
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن توماس مولر لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ استُدعي ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال تسعة أشهر.

واستدعى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مولر لقائمة المنتخب الألماني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي 9 و12 أيلول، ليكون بديلا محتملا لنيكلاس فولكروك مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي تعرض لإصابة.
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وسيسافر فولكروغ برفقة المنتخب، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراتين، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني. (العربية)
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