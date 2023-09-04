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رياضة

جمهور وائل عرقجي يحتفل بعيده بطريقة خاصة.. وصور مميّزة من طفولته

Lebanon 24
04-09-2023 | 08:59
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حرص محبّو نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 29.
 
 
كما احتفل رفاقه بعيد ميلاد بطل آسيا، حيث ظهر وائل بمقطع فيديو وهو يحتفل بعيده وأمامه قالب كيك تابع للمناسبة.
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كذلك أعاد وائل مشاركة رسائل جمهوره عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على انستغرام، وقد نشر المتابعون العديد من الصور التي تعود إلى فترة طفولته.
 
 
 
 
 

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