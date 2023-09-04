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رياضة

"حديث غرف الملابس"... هل يستمرّ محمد صلاح مع ليفربول؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:26
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هل يبقى محمد صلاح مع ليفربول؟ هذا هو سؤال الساعة بالنسبة إلى عشاق "الريدز" وغيرهم. وفي ظل عدم خروج اللاعب المصري بتصريح واضح وصريح، فإن التكهنات تتزايد، خاصة أنه ينشر منذ شهر تغريدات عبارة عن صور لا تصاحبها تعليقات على موقع "إكس".
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وفي أواخر اب الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن صلاح بصدد إنهاء مسيرته مع ليفربول، على أن ينتقل إلى الدوري السعودي حيث سيلعب مع اتحاد جدة.

لكن "الريدز" رفض، وفقما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية العرض المقدم من النادي السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن أحدا لم يتواصل مع المدرب يورغن كلوب بخصوص موضوع انتقال صلاح.
ولكن دومينيك سوبوسلاي زميل صلاح قال إنه سمع في غرفة تبديل الملابس أن النجم المصري أبلغ زملاءه في الفريق أنه باق معهم.
وأضافت الصحيفة أن صلاح لم يبلغ مديره الفني يورغن كلوب بأنه سيغادر وفقا للأخير.
ورأى المدرب الألماني أن التزام صلاح بالمباريات والتدريبات، فضلا عن مساهمته في قيادة اجتماعات اللاعبين، لا تدفعه للسؤال عما إذا كان سيغادر صوب الاتحاد السعودي.
وقال كلوب: "بالنسبة إلي، لم يكن الأمر موضوعا ولو حتى لثانية واحدة، حتى أكون صريحا".
وأضاف وفق ما نقل عنه سوبوسلاي: "لم يكن لدي شك حيال التزامه (صلاح) حيال النادي. إنه لاعبا ويريد البقاء معنا".
وقال آندي روبرتسون إن لاعبي ليفربول لا يشعرون بالقلق إزاء مستقبل صلاح. (سكاي نيوز)
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