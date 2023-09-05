مأساة في "مونديال" كرة السلة.. لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس وفيديو يوثّق اللحظة القاسية

تلقى المنتخب الصربي لكرة السلة المشارك حالياً في منافسات كأس العالم المُقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا، أنباء سيئة بعدما اُضطر أحد لاعبيه للخضوع إلى عملية جراحية على إثرها أُزيلت كليته.

وقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة في بيان أن لاعب المنتخب بوريسا سيمانيتش وهو لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي، خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته.

Desgraciada jugada que termina con la pérdida de un riñón para Borisa Simanic, jugador de Casademont Zaragoza. Fue durante el Serbia-Sudan del Sur.

Nuni Omot, que hizo una declaración solicitando disculpas, posteo lanzando el codo a la zona renal del pívot serbio.

No se señaló… pic.twitter.com/qXoH0d1HRm — Piti Hurtado (@PitiHurtado) September 4, 2023 Advertisement



وتعرّض سيمانيتش لإصابة قوية خلال إحدى المباريات الأسبوع الماضي وأدت مضاعفاتها لخضوعه لعملية. وكان قد خضع لعملية جراحية أولى ليلة 30-31 آب 2023 بعد تعرضه لضربة بالمرفق في منطقة الكلى خلال مباراة صربيا وجنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم لكرة السلة. وتعرّض سيمانيتش لإصابة قوية خلال إحدى المباريات الأسبوع الماضي وأدت مضاعفاتها لخضوعه لعملية. وكان قد خضع لعملية جراحية أولى ليلة 30-31 آب 2023 بعد تعرضه لضربة بالمرفق في منطقة الكلى خلال مباراة صربيا وجنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم لكرة السلة.

وبعد العملية الأولى سارت الأمور بالاتجاه السليم وبدا أن الكلية المصابة تعمل بشكل طبيعي، لكن بعد فترة من الوقت اكتشف الأطباء سلسلة من المضاعفات التي أجبرت على هذا التدخل الثاني.



بدوره، قال البروفيسور دراغان رادوفانوفيتش طبيب المنتخب الصربي لكرة السلة: "بسبب التغيير الذي طرأ على حيوية أنسجة الكلى كان لا بد من إزالة الكلية بكاملها بواسطة عملية جراحية، نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد هذه الجراحة".





من جهته، أبدى نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان لكرة السلة أسفه للحالة التي وصل إليها سيمانيتش، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يقصد إصابة اللاعب.



وقال أوموت: "سمعت أنه سيمانيتش قد ذهب إلى المستشفى، أعتذر منه ومن الجميع، في الحقيقة لم أقصد القيام بأي لعبة خطيرة ولم أكن أريد أن يُصاب بأذى".





وتابع: "أتمنى أن يتعافى بسرعة؛ فأنا أصلي من أجله وسيكون دعائي له دائماً، أنا لست لاعباً عنيفاً ولم أكن كذلك مطلقاً، من أعماق قلبي أعتذر بصدق لكل من يشاهدني وخاصة اللاعب".



ونجح المنتخب الصربي بطل العالم في مناسبتين سابقتين (1970 و1978) في اجتياز مرحلتي المجموعات؛ حيث فاز على الصين 105-63 وبورتوريكو 94-77 وجنوب السودان 115-83، ثم خسر من إيطاليا 76-78 قبل أن ينتصر على الدومينيكان 112-79، ليضرب موعداً في الدور ربع النهائي مع ليتوانيا في مباراة من المقرر أن تُقام اليوم الثلاثاء 5 أيلول 2023 عند الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت بيروت.



يُذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة والتي شارك فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن ستُقام يوم الأحد المقبل 10 أيلول 2023. (عربي بوست)