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رياضة

جريمة ضحيتها لاعب كرة قدم شاب... أطلقوا النار عليه!

Lebanon 24
05-09-2023 | 05:18
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أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان، عن وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قُتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون.

ولعب هرنانديز البالغ من العمر 26 عاماً لفريق أتليتيكو إندبندنتي دي لاتشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.
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وقال اتحاد بنما عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": "يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز، يقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتليتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 7 أشخاص أُصيبوا أيضاً خلال إطلاق النار.
 
وقالت الشرطة في بيان إنّها "ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة قدم". (سكاي نيوز)

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