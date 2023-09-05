30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جريمة ضحيتها لاعب كرة قدم شاب... أطلقوا النار عليه!
Lebanon 24
05-09-2023
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان، عن وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قُتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون.
ولعب هرنانديز البالغ من العمر 26 عاماً لفريق أتليتيكو إندبندنتي دي لاتشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.
Advertisement
وقال اتحاد بنما عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم "تويتر": "يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز، يقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتليتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 7 أشخاص أُصيبوا أيضاً خلال إطلاق النار.
وقالت الشرطة في بيان إنّها "ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة قدم". (سكاي نيوز)
رياضة
منوعات
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ50 ألف ليرة في هذه الأماكن.. "لحقوا حالكن"!
Lebanon 24
الدولار بـ50 ألف ليرة في هذه الأماكن.. "لحقوا حالكن"!
14:32 | 2023-09-04
04/09/2023 02:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع
Lebanon 24
الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع
13:18 | 2023-09-04
04/09/2023 01:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. تعرفوا إلى رابح أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان تعدّت الـ36 ملياراً
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. تعرفوا إلى رابح أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان تعدّت الـ36 ملياراً
12:47 | 2023-09-04
04/09/2023 12:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم خبيث.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم خبيث.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
08:03 | 2023-09-04
04/09/2023 08:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
03:20 | 2023-09-05
05/09/2023 03:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2023-09-05
قدّم درساً كبيراً في الولاء.. راموس يعود الى بيته الأم بعد 18 عاماً
02:30 | 2023-09-05
مأساة في "مونديال" كرة السلة.. لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس وفيديو يوثّق اللحظة القاسية
01:38 | 2023-09-05
بالفيديو: حارس ميسي يقتحم أرض الملعب وينقضّ على مشجع أراد عناق النجم الأرجنتيني
00:12 | 2023-09-05
بعد فيديو مشاجرة ريتشاردز وكين مع مشجع.. الشرطة تعتقل رجلا للاشتباه به
23:00 | 2023-09-04
بعد غياب 9 أشهر... مولر يعود إلى المنتخب الألمانيّ
16:00 | 2023-09-04
راموس: أنا سعيد بالعودة إلى إشبيلية
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
05/09/2023 13:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
05/09/2023 13:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
05/09/2023 13:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24