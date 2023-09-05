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رياضة

إتّهام خطير يُبعد مهاجم "مانشستر يونايتد" من تشكيلة البرازيل

Lebanon 24
05-09-2023 | 08:00
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ذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سيتم استدعاء مهاجم أرسنال غابرييل خيسوس، بدلا من أنطوني الذي تم استبعاده من قائمة منتخب السامبا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية أن القرار جاء بعد التسريبات التي تضمنت تهديدات من اللاعب لصديقته والتي خرجت للنور قبل ساعات قليلة وأكدت اتهام غابريلا كافالين له.
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وخرج اللاعب عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي لينفي التهم الموجهة له، مؤكدا أنه ضحية للاتهامات الباطلة، وأعلن أنه مستعد للتعاون التام مع السلطات ليكشف الحقائق.

وبحسب ما قالت صديقته سابقا، فإن اللاعب قام بتهديدها بالقتل، وقام بضربها عدة مرات على فترات زمنية مختلفة من بينها عندما كانت حاملا. (روسيا اليوم)
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