"إنتر ميلان" يُمدّد عقد إنزاغي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي حتى 2025.





وقال النادي الإيطالي في بيان: يسعد إنتر ميلان الإعلان عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي. شكرا على الاتفاق الجديد وسيستمر المدرب في قيادة الفريق حتى 2025.

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