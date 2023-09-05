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رياضة

"إنتر ميلان" يُمدّد عقد إنزاغي

Lebanon 24
05-09-2023 | 11:00
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي حتى 2025.


وقال النادي الإيطالي في بيان: يسعد إنتر ميلان الإعلان عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي. شكرا على الاتفاق الجديد وسيستمر المدرب في قيادة الفريق حتى 2025.
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وقاد إنزاغي فريقه إنتر للفوز بكأس إيطاليا في موسمي 2021-2022 و2022-2023 وبكأس السوبر الإيطالية في 2021 و2022، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام قبل الخسارة أمام "مانشستر سيتي". (العربية)
 
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