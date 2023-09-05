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رياضة

"باريس سان جيرمان" بدأ محادثات جديدة مع مبابي لتمديد تعاقده

Lebanon 24
05-09-2023 | 14:00
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بدأ نادي باريس سان جيرمان محادثات جديدة مع نجمه كيليان مبابي، بهدف تمديد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رونانو، في تصريحات لموقع "كوت أوفسايد"، إن "النادي الباريسي بدأ مفاوضات جديدة مع مبابي، بعدما توقفت خلال الأسابيع الأخيرة، وتبعها توتر في العلاقات بين الاثنين، وصلت إلى حد استبعاده من تدريبات الفريق الأول".
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وأضاف رومانو: "دخل أخيرًا محادثات مع النادي، وهو الأمر الذي لم يحدث في شهري حزيران وتموز. يتواصل معسكر مبابي مع باريس سان جيرمان حول مستقبل اللاعب، وتمت مناقشة تمديد التعاقد، لكن لم يتم التوصل لشيء بعد".

وأضاف: "تفاصيل التمديد ستكون مفصلية، مثل وضع شرط جزائي للرحيل في عام 2024". (العربية)
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