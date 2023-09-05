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رياضة

"فياريال" يُقيل مدربه سيتيين

Lebanon 24
05-09-2023 | 16:00
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أعلن نادي فياريال صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، عن إقالة مدربه كيكي سيتيين بعد تعرضه لثلاث هزائم في أربع مراحل.

وأضاف: يشيد النادي باحترافيته والتزامه الكبيرين ويشكره هو وفريقه التدريبي على تولي المسؤولية في موقف معقد الموسم الماضي، في إشارة إلى استلامه منصبه في تشرين الاول الماضي، خلفاً لمواطنه أوناي إيمري الذي انتقل وقتها إلى إنجلترا لتدريب أستون فيلا.
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وتابع البيان: تحت قيادته، قدم الفريق موسمًا ممتازًا، حيث صعد العديد من الشباب من مركز التدريب وتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد إنهائه الموسم في المركز الخامس في الدوري الإسباني. (العربية)
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