فولكروغ لن يلعب مع ألمانيا أمام اليابان وفرنسا

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أعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن المهاجم نيكلاس فولكروغ سيغيب عن المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام اليابان وفرنسا خلال أيلول الجاري بسبب إصابة في الفخذ.ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني يوم التاسع من أيلول الجاري ثم يواجه نظيره الفرنسي بعدها بثلاثة أيام. (العربية)