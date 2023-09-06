بحضور بناته الثلاثة.. رياض محرز وتايلور وارد يتزوجان للمرة الثانية في لندن (صور)

تزوج الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة السعودي، من صديقته البريطانية تايلور وارد.

وبحضور العائلة والأصدقاء المقربين وأطفالهم الثلاثة، تم عقد قران رياض محرز وعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد "قانونيًا، في فندق The Londoner Hotel في لندن بحسب ماذكرت الديلي ميل.

Advertisement

وسبق وعقد رياض وتايلور قرانهما أيضاً بحسب الشريعة الاسلامية في عام 2022. ووفقًا لصحيفة ذا صن، من المقرر عقد احتفال زفاف ثالث في وقت لاحق من هذا العام بعد الزفاف المدني الذي أقاماه في لندن.

وكانت قد أنجبت عارضة الأزياء تايلور ورد، طفلتها الأولى من محرز في 8 حزيران الماضي، وهي ثالث بنات الجزائري رياض محرز بعد ابنتيه من زوجته الأولى ريتا جوهال.