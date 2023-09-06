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رياضة

بعدما وصف تجربته مع "سان جيرمان" بـ"الجحيم"... هكذا ردّت وزيرة فرنسيّة على نيمار

Lebanon 24
06-09-2023 | 05:16
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ردت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا-كاستيرا، على تصريحات البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي، بعدما وصف تجربته وزميله ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي في باريس سان جيرمان بـ"الجحيم"، قائلة إن ما يشعران به "إحباط الأبطال".
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وقالت أوديا-كاستيرا: دعونا لا نضخم الأمر، بطلان يشعران بالحزن والإحباط لعدم فوزهما ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لم يشعرا بالسعادة بسبب ذلك، إنه إحباط الأبطال. (العربية)
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