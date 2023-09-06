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ردت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا-كاستيرا، على تصريحات البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي، بعدما وصف تجربته وزميله ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي في باريس سان جيرمان بـ"الجحيم"، قائلة إن ما يشعران به "إحباط الأبطال".وقالت أوديا-كاستيرا: دعونا لا نضخم الأمر، بطلان يشعران بالحزن والإحباط لعدم فوزهما ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لم يشعرا بالسعادة بسبب ذلك، إنه إحباط الأبطال. (العربية)