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رياضة
لماذ لم ينتقل ياسين بونو إلى "ريال مدريد"؟
Lebanon 24
06-09-2023
|
08:00
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كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي عن سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني الذي كان مهتما بالحصول على خدماته لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.
وقال بونو في تصريحات لإذاعة "El Pelotazo" الإسبانية:"في كانون الاول الماضي كانت هناك عروض، لكنني لم أشعر بأن ذلك الوقت الصحيح للرحيل".
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وأَضاف: "في ريال مدريد، كنت الخيار الأول، بطولة كأس أمم إفريقيا عقدت كل شيء".
وقال: "اشترط ريال مدريد عدم المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في شهر كانون الثاني المقبل، الأمر الذي عقد الأمور وجعل الصفقة تنهار". (روسيا اليوم)
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