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رياضة

إلغاء دوري كرة القدم في هذا البلد بسبب التلاعب بنتائج المباريات!

Lebanon 24
06-09-2023 | 11:00
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ألغى الاتحاد البوليفي لكرة القدم الدوري المحلي الحالي بسبب مزاعم تلاعب في نتائج المباريات.

وشاركت الأندية الـ17 المشاركة في الدوري في اجتماع، حيث وافق 14 ناديا على إيقاف الدوري المحلي والكأس. ورفض ناديان إيقاف الدوري وامتنع واحد.
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وتمت إقالة ثلاثة أعضاء من لجنة الحكام، هم أليخاندرو مانيلا، وويلسون إيسترادا وخوان كارولس كاردوزو.

وأوضح بعض مسؤولي الأندية البوليفية في بيان منفصل تورط بعض لاعبيهم في هذا المخطط، من دون الكشف عن أسمائهم.

ويخطط الاتحاد البوليفي حاليا للتحدث مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بشأن تنظيم مسابقة سريعة حتى نهاية كانون الاول المقبل لتحل محل البطولات التي ألغيت التي تشمل دوري الدرجتين الأولى والثانية. (العربية)
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