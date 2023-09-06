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رياضة

الخليفي: مبابي لاعب مذهل وشخص رائع

Lebanon 24
06-09-2023 | 16:00
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اختفت لهجة النزاع الشرس التي سادت طوال فترة الانتقالات الصيفية بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ونجم الفريق كيليان مبابي.

وفي تصريحات خلال مقابلة أجراها الخليفي مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قال: "كيليان مبابي لاعب مذهل، وشخص رائع".
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وأضاف: "لم أجد من قبل مثل الترابط والوحدة التي كان عليها "بي إس جي" مثلما كان الحال بعد مباراة "أولمبيك ليون" الأخيرة، إننا نسير في الطريق الصحيح".

وقال: "نركز هذا الموسم بشكل أقل على النتائج، بل الاهتمام أكثر بالأداء وأسلوب لعبنا، فإذا فعلنا ذلك ستظهر النتائج".

وتابع: "لدينا مدرب رائع ومدير رياضي رائع، وأنا سعيد للغاية بالروح التي يتمتع بها الفريق في الوقت الحالي". (روسيا اليوم)
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