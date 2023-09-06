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رياضة
هندرسون عن إمكانية إنتقال محمد صلاح "لاتحاد جدة": إضافة رائعة لأي فريق
Lebanon 24
06-09-2023
|
23:00
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تحدث قائد نادي ليفربول السابق جوردان هندرسون المنتقل هذا الصيف لنادي الاتفاق السعودي عن التكهنات المحيطة بانتقال زميله السابق في "الريدز" المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة.
وقال هندرسون في مقابلة مع صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية: "لم أتحدث معه بشأن ذلك".
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وأضاف: "من الواضح أنني تحدثت معه لفترة وجيزة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، إذ كان يسألني عما إذا كنت على ما يرام، وكل شيء على ما يرام، وكيف أستقر، والأشياء العادية".
وتابع: "سيتصل الجميع به وسيرسلون الرسائل النصية إليه وأشياء من هذا القبيل، لا أعرف حقا ما الذي يحدث بالضبط، أنا فقط أرى ما يقال في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالعروض المقدمة وأشياء من هذا القبيل".
وقال هندرسون: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث، لأنه لاعب رائع ورجل رائع، ومهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان ذلك في ليفربول أو في الدوري السعودي، مهما كان، سواء كان ذلك الآن أو في المستقبل أو في أي وقت، إنه إضافة رائعة لأي فريق". (روسيا اليوم)
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