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رياضة

الكشف عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:44
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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للموسم الماضي.
 
من المرشح لنيل الجائزة؟

هناك 4 مرشحين للجائزة، وهم نجوم تألقوا في مونديال 2022، أو خلال الموسم الأوروبي الطويل، وهم:
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ليونيل ميسي

يبدو ميسي مرشحا قويا لنيل الجائزة للمرة الثامنة، بعد قيادته منتخب بلاده لتحقيق المونديال، في بطولة تاريخية.

النقطة السلبية لحظوظ ميسي، هو فشله في تقديم المأمول منه مع فريقه باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.


إيرلنغ هالاند

المرشح الثاني هو "كاسر الأرقام" إيرلنغ هالاند، الذي حقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، وحطم الرقم القياسي بعدد الأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، ونال الحذاء الذهبي الأوروبي.

سلبيته هي غيابه مع منتخب بلاده عن المونديال، وهو الحدث العالمي الأكبر.


كيليان مبابي

نجم فرنسا وهداف المونديال، هو المرشح الثالث، خاصة بعد أداءه البطولة خلال النهائي أمام الأرجنتين.

سلبيته هي خسارته المونديال، وخروجه من دور الـ16 مع باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا.
كيفن دي بروين

المرشح الرابع هو "المايسترو" كيفن دي بروين، الذي كان من الأسباب الرئيسية لتحقيق مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية.

سلبيته أداءه الهزيل في المونديال، وخروج منتخب بلاده من دور المجموعات. (سكاي نيوز)
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