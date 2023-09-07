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رياضة

نجوم على "الرادار السعودي" في اليوم الأخير من "الميركاتو"

Lebanon 24
07-09-2023 | 04:09
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شهدت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي، هذا الموسم، صفقات مهمة وقياسية، وينتهي "الميركاتو السعودي" مع نهاية اليوم الخميس 7 أيلول، وينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر ما سيحمله آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 من مفاجآت وانتقالات مثيرة.
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نجوم على "الرادار السعودي" في اليوم الأخير

ما يزال لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، على رأس اهتمامات الاتحاد السعودي، رغم رفضه عدة عروض سابقة من النادي. وقد يكون الخميس "الفرصة الأخيرة" للاتحاد لإقناع النجم المصري.
 
ويعد قائد توتنهام السابق الحارس الفرنسي هوغو لوريس، من الأسماء المهمة التي فشلت في إتمام أي تعاقد خلال الميركاتو الأوروبي.
 
وسيكون الدوري السعودي آخر خيار للوريس لتأمين الرسمية الموسم المقبل، بعدما جرى تعويضه هذا الصيف في توتنهام، بغولييلمو فيكاريو. وزعمت تقارير في ايار الماضي أنه تم الاتصال به من إحدى الأندية السعودية لاقتراح عرض من شأنه أن يضاعف راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ثلاث مرات.
 
كما أن دوني فان دي بيك، فشل في الانتقال إلى ريال سوسيداد وأياكس ولوريان، كذلك نيكولاس بيبي فشل في التعاقد مع فريق بشكتاش التركي. ويأمل ناديه أرسنال في أن يغريه "عرض سعودي" للتحرك في اللحظة الأخيرة.
 
كذلك تم ربط "المنبوذ" من باريس سان جرمان ماركو فيراتي بالانتقال إلى دوري "روشن" خلال النافذة الصيفية، مع فقدان اللاعب الدولي الإيطالي مكانته تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي. وكان فيراتي موضوعا لعرض من الهلال في تموز الماضي.
 
والفرنسي بول بوغبا، يرغب فريقه يوفنتوس الإيطالي في الانفصال عنه، بعدما لعب 10 مرات فقط منذ عودته إلى النادي في الصيف الماضي.
 
إحدى الصفقات التي يبدو من المرجح أن تتم قبل نهاية اليوم، تتعلق بانضمام ديماري غراي إلى نادي الاتفاق، في صفقة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.
ويقال أيضا إن مدافع وست هام نايف أكرد وقائد نيوكاسل جمال لاسيليس هما هدفان بارزان للأندية السعودية قبل الموعد النهائي. (سكاي نيوز)
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