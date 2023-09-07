مفاجأة مدوية.. مبابي ينتظر عرضاً من فريق آخر غير "ريال مدريد"!

رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية 2023 بنهاية سعيدة لـ"باريس سان جيرمان" الفرنسي، باستمرار لاعبه كيليان مبابي مع الفريق، إلا أن نادي العاصمة الفرنسية في مأزق، لأنّ نجمه الأوّل لم يوقّع بعد على تمديد عقده، ومن الممكن أن يرحل كلاعب حرّ في صيف 2024.

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وارتبط النجم الفرنسي بالانتقال إلى صفوف "ريال مدريد"، طيلة فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن في النهاية قرّر مبابي الاستمرار داخل صفوف حديقة "الأمراء" على الأقل لنهاية الموسم الحالي حينما ينتهي عقده. وأكدّت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن موقف مبابي فيما يخصّ تجديد عقده لم يتغيّر، حيث لا ينوي اللاعب التمديد، ويرغب في أن يكون حراً في اختيار ناديه المستقبلي في غضون أشهر قليلة.

وقد غاب اللاعب عن معسكر فريقه التحضيريّ مما دفع البعض لتوقّع رحيله، لكنّ اللاعب عاد وشارك في المباريات، وأكدّ استمراره على الأقل حتى الصيف المقبل. وبحسب الصحيفة، فإن مبابي وافق على التنازل عن مكافآت تزيد عن 100 مليون يورو لـ "باريس" من أجل العودة إلى الفريق بعد استبعاده من فترة التحضير لموسم 2023-2024، وأنه اتخذ تلك الخطوة لضمان اللعب خلال الموسم بصورة طبيعية.

وإذا استمرّت الأمور على حالها، فإن مبابي سيكون حرّاً في توقيع عقد مبدئي للانضمام إلى أي فريق بداية من شهر كانون الثاني 2024، على أن يتمّ الانتقال في نهاية الموسم بالمجان. ويتوقّع الجميع أن يذهب مبابي الى قلعة الـ"سينتياغو برنابيو"، لكن "ليكيب" فجّرت مفاجأة مدوية، إذ أكدّت أنّ مبابي يستعدّ للرحيل عن "باريس" في صيف 2024، لكنّ هذا لا يعني اتجاهه إلى "ريال مدريد"!