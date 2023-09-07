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رياضة

مانشيني يخوض أول اختبار له مدرباً للسعودية أمام كوستاريكا

Lebanon 24
07-09-2023 | 06:57
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يخوض الإيطالي روبرتو مانشيني اختباره الأول منذ تعيينه مدربا للمنتخب السعودي لكرة القدم، في مواجهة كوستاريكا وديا، الجمعة، على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وصدم مانشيني (58 عاما) الذي حل بدلا منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديدا بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها "ويمبلي".
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وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحافية أن راتبه سيصل حتى 30 مليون يورو سنويا.

وقال مانشيني مبررا النقلة النوعية في مسيرته: "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية".

ويقيم الأخضر حاليا معسكرا في نيوكاسل يستمر حتى 12 الشهر الحالي، سيخوض خلاله ودية ثانية أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل خلال النافذة الدولية.

ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في نوفمبر المقبل، ونهائيات كأس آسيا المقرّرة في قطر بين 12 كانون الثاني و10 شباط المقبلين.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة التي تضم عُمان وقرغيزستان وتايلاند.
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