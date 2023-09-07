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رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعوض من أخفقوا بمبالغ مالية إضافية

Lebanon 24
07-09-2023 | 08:21
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الأندية التي أخفقت في التأهل للمسابقات القارية ستحصل على حصة أكبر من الإيرادات بدءا من الموسم المقبل تحت نظام جديد للتوزيع.

وذكر الاتحاد في بيان مساء الأربعاء، أنه وقع مع رابطة الأندية الأوروبية اتفاقا لتجديد الأعمال حتى 2030 يهدف "لزيادة الاستقرار والنمو المستدام للأندية الأوروبية".
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ويدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ من بداية موسم 2024-2025 بالتوافق مع النظام الجديد لمسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وخلال الفترة 2024-2027 ستوزع 7 في المئة من إيرادات "يويفا" من المسابقات الثلاث على الأندية غير المشاركة، لترتفع النسبة من 4 في المئة.

وأوضحت رابطة الأندية الأوروبية أن التغيير سيسفر عن توزيع 308 ملايين يورو على الأندية غير المشاركة بالمسابقات القارية، بدلا من 175 مليون يورو.

وأضافت الرابطة: هذا الإعلان سيساعد الأندية حول أوروبا في الحفاظ على قدرتها على التنافس داخل وخارج الملعب ومواصلة الاستثمار في الناشئين وتطوير المواهب، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
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