29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو: أنا وميسي غيرنا تاريخ كرة القدم
Lebanon 24
07-09-2023
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى تشكيلة المنتخب الوطني البرتغالي للعام العشرين، أنه ومنافسه ليونيل ميسي غيرا "تاريخ كرة القدم".
وأضاف النجم البرتغالي أنه لا يزال يرغب في رفع مستواه حتى مع بلوغه 38 عاما.
Advertisement
كانت أول مشاركة لرونالدو مع منتخب البرتغال في أب 2003، وبعد مرور نحو عقدين أصبح الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 123 هدفا في 200 مباراة، وهم رقم قياسي.
ومن المقرر أن يشارك رونالدو مع منتخب بلاده في مباراة مرتقبة الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 أمام منتخب سلوفاكيا.
وتعليقا على هذا، قال رونالدو "أنا فخور بما حققته من أرقام، ولكني أريد المزيد. عندما ألعب، لابد أن يرتفع المستوى، أريد أن أفكر في شيء كبير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
Lebanon 24
مُفاجأة عن الـ100 ألف ليرة لدى "صرّافي الدولار".. إكتشفوا ما تقرّر!
15:53 | 2023-09-06
06/09/2023 03:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. مذيعة ال"أم تي في" السابقة تنشر صورة رومانسية مع زوجها!
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. مذيعة ال"أم تي في" السابقة تنشر صورة رومانسية مع زوجها!
13:10 | 2023-09-06
06/09/2023 01:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا ودانا الحلاني حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصتا في أحد الأعراس (صور)
Lebanon 24
ماريتا ودانا الحلاني حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصتا في أحد الأعراس (صور)
04:00 | 2023-09-07
07/09/2023 04:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي.. ما صحتها؟
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض الفنان جورج وسوف لحادث سير على طريق البداوي.. ما صحتها؟
03:21 | 2023-09-07
07/09/2023 03:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2023-09-07
عرض "فلكي" من الاتحاد لمحمد صلاح!
08:21 | 2023-09-07
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعوض من أخفقوا بمبالغ مالية إضافية
06:57 | 2023-09-07
مانشيني يخوض أول اختبار له مدرباً للسعودية أمام كوستاريكا
06:48 | 2023-09-07
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
04:30 | 2023-09-07
مفاجأة مدوية.. مبابي ينتظر عرضاً من فريق آخر غير "ريال مدريد"!
04:09 | 2023-09-07
نجوم على "الرادار السعودي" في اليوم الأخير من "الميركاتو"
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
07/09/2023 19:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
07/09/2023 19:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
07/09/2023 19:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24