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رياضة

رونالدو: أنا وميسي غيرنا تاريخ كرة القدم

Lebanon 24
07-09-2023 | 09:50
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إعتبر كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى تشكيلة المنتخب الوطني البرتغالي للعام العشرين، أنه ومنافسه ليونيل ميسي غيرا "تاريخ كرة القدم".

وأضاف النجم البرتغالي أنه لا يزال يرغب في رفع مستواه حتى مع بلوغه 38 عاما.
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كانت أول مشاركة لرونالدو مع منتخب البرتغال في أب 2003، وبعد مرور نحو عقدين أصبح الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 123 هدفا في 200 مباراة، وهم رقم قياسي.

ومن المقرر أن يشارك رونالدو مع منتخب بلاده في مباراة مرتقبة الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 أمام منتخب سلوفاكيا.

وتعليقا على هذا، قال رونالدو "أنا فخور بما حققته من أرقام، ولكني أريد المزيد. عندما ألعب، لابد أن يرتفع المستوى، أريد أن أفكر في شيء كبير".
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