صحيفة تحسم جدل انتقال صلاح إلى السعودية

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استبعدت وسائل إعلام بريطانية إمكانية انتقال مهاجم ليفربول محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل إسدال الستار على الميركاتو الصيفي مساء الخميس.وذكرت صحيفة أثيتلك البريطانية إن مهاجم ليفربول لن ينتقل إلى السعودية قبل الموعد النهائي في الساعة 10 مساءً الليلة.وحتى قبل ساعات من الموعد النهائي لسوق الانتقالات، لا يزال النجم المصري، على رأس اهتمامات اتحاد جدة السعودي، رغم رفضه عدة عروض سابقة من النادي.