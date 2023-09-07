Advertisement

رياضة

هافيرتز: يجب الفوز على اليابان وفرنسا لكسب ود الجماهير

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1105102-638297126731116558.png
Doc-P-1105102-638297126731116558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد كاي هافيرتز لاعب وسط ألمانيا يوم الخميس إن منتخب بلاده يجب أن يهزم اليابان وفرنسا في مباراتين وديتين مقبلتين ليكسب ود الجماهير ولتبدأ الأجواء الحماسية قبل استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
Advertisement

وفازت ألمانيا مرة واحدة في آخر خمس مباريات منذ خروجها الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في قطر في كانون الأول الماضي ليصبح المدرب هانز فليك تحت ضغط قبل مواجهة اليابان السبت وفرنسا، وصيفة بطلة العالم يوم الثلاثاء.

وأي تعثر جديد لبطلة العالم أربع مرات وبطلة أوروبا ثلاث مرات والتي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في آخر نسختين قد يسفر عن رحيل فليك بعد عامين من تولي القيادة.

وقال هافيرتز في خلال مؤتمر صحفي:" قضينا فترة طويلة سلبية جدا، وفي العام المقبل نستضيف بطولة أوروبا على أرضنا وهذه تجربة لا تعيشها كثيرا كلاعب لذا نريد البدء في خلق أجواء حماسية داخل البلاد والفوز بمباريات". 

وأضاف لاعب أرسنال الجديد: "لا نعتبر المباراتين أمام اليابان وفرنسا وديتين، نتعامل معهما بجدية شديدة وسنفعل أي شيء ممكن لإسعاد الجماهير". 
 
وتابع هافيرتز : تعرضنا للانتقادات كثيرا في الأشهر الماضية، أحيانا لم نستحق ذلك في رأيي، لكن هذا جعلنا أقوى لذا نتطلع للفوز بالمباريات القادمة لتشعر بلادنا بالفخر.

وختم: لم نستمتع بدعم الجماهير في كأس العالم، لم نشعر بالمؤازرة بنسبة 100 في المئة، لكن سنسعى لاستعادة الجماهير وهذا سيتم عبر الانتصارات. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:48 | 2023-09-08
20:00 | 2023-09-07
16:00 | 2023-09-07
14:00 | 2023-09-07
11:00 | 2023-09-07
09:50 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24