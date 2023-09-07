هافيرتز: يجب الفوز على اليابان وفرنسا لكسب ود الجماهير

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أكد كاي هافيرتز لاعب وسط ألمانيا يوم الخميس إن منتخب بلاده يجب أن يهزم اليابان وفرنسا في مباراتين وديتين مقبلتين ليكسب ود الجماهير ولتبدأ الأجواء الحماسية قبل استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.وفازت ألمانيا مرة واحدة في آخر خمس مباريات منذ خروجها الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في قطر في كانون الأول الماضي ليصبح المدرب هانز فليك تحت ضغط قبل مواجهة اليابان السبت وفرنسا، وصيفة بطلة العالم يوم الثلاثاء.وأي تعثر جديد لبطلة العالم أربع مرات وبطلة أوروبا ثلاث مرات والتي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في آخر نسختين قد يسفر عن رحيل فليك بعد عامين من تولي القيادة.وقال هافيرتز في خلال مؤتمر صحفي:" قضينا فترة طويلة سلبية جدا، وفي العام المقبل نستضيف بطولة أوروبا على أرضنا وهذه تجربة لا تعيشها كثيرا كلاعب لذا نريد البدء في خلق أجواء حماسية داخل البلاد والفوز بمباريات".وأضاف لاعب أرسنال الجديد: "لا نعتبر المباراتين أمام اليابان وفرنسا وديتين، نتعامل معهما بجدية شديدة وسنفعل أي شيء ممكن لإسعاد الجماهير".