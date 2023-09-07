Advertisement

رياضة

كأس ملك تايلاند.. العراق يتجاوز الهند

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1105103-638297129665667608.png
Doc-P-1105103-638297129665667608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تغلب المنتخب العراقي على نظيره الهندي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2، يوم الخميس في شيانغ ماي ضمن كأس ملك تايلاند الودية في كرة القدم المقررة حتى الأحد بمشاركة أربعة منتخبات.

وتقدم المنتخب الهندي بواسطة ناوريم سينغ من كرة أرضية قوية إلى يسار الحارس جلال حسن (16).
Advertisement

ونجح علي الحمادي في التعديل للعراق من ركلة جزاء عند الدقيقة 28، قبل أن يسجل الحارس العراقي جلال حسن للهند عن طريق الخطأ عندما حول كرة عرضية في شباكه (50).

وعادل أيمن حسين لمنتخب "أسود الرافدين" (79) من ركلة جزاء.

وحصل نجم الكرة العراقية، الصاعد زيدان إقبال المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي على بطاقة حمراء في نهاية اللقاء (90+4). (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
20:00 | 2023-09-07
16:00 | 2023-09-07
11:00 | 2023-09-07
09:50 | 2023-09-07
08:21 | 2023-09-07
06:57 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24