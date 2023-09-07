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رياضة
كأس ملك تايلاند.. العراق يتجاوز الهند
Lebanon 24
07-09-2023
|
14:00
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تغلب المنتخب العراقي على نظيره الهندي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2، يوم الخميس في شيانغ ماي ضمن كأس ملك تايلاند الودية في كرة القدم المقررة حتى الأحد بمشاركة أربعة منتخبات.
وتقدم المنتخب الهندي بواسطة ناوريم سينغ من كرة أرضية قوية إلى يسار الحارس جلال حسن (16).
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ونجح علي الحمادي في التعديل للعراق من ركلة جزاء عند الدقيقة 28، قبل أن يسجل الحارس العراقي جلال حسن للهند عن طريق الخطأ عندما حول كرة عرضية في شباكه (50).
وعادل أيمن حسين لمنتخب "أسود الرافدين" (79) من ركلة جزاء.
وحصل نجم الكرة العراقية، الصاعد زيدان إقبال المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي على بطاقة حمراء في نهاية اللقاء (90+4). (روسيا اليوم)
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